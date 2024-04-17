برنامج ثقافي وفني متنوع لقصور الثقافة بقرى "حياة كريمة" في كفر الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعد غد الخميس، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار أسبوع، بقرى محافظة كفر الشيخ، وتستمر حتى 25 أبريل الحالي.

عمرو البسيوني

تحسين جودة حياة الإنسان المصري

وتشهد الفعاليات عددا من المحاضرات واللقاءات التثقيفية منها "تحسين جودة حياة الإنسان المصري، أهمية الدعم النفسي، كيفية إقامة المشروعات الصغيرة، الحفاظ على المياه، ومواجهة ظاهرة الإدمان".

كما تعقد مجموعة من الورش ضمن برنامج الأشغال اليدوية والحرف التراثية منها صناعة الحلي، الأركيت، النسيج والمشغولات الجلدية، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، فقرات اكتشاف المواهب والعروض الفنية والمسرحية، ومعرض الكتب الخاص بإصدارات هيئة قصور الثقافة، والأمسيات الشعرية التي يشارك بها نخبة من شعراء المحافظة.

تقام الفعاليات داخل قرى مركز كفر الشيخ، في مدرسة دقلت الابتدائية في الفترة من 18 حتى 20 أبريل، ويستقبل مركز شباب قرية الحمراوي الفعاليات في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، ويشهدها مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و 25 أبريل.

وتنظم هيئة قصور الثقافة الفعاليات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة لمياه الشرب، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وبإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة أحمد الشهاوي.

ويشار أن هيئة قصور الثقافة نظمت عددا كبيرا من الأسابيع الثقافية بقرى حياة كريمة في 16 محافظة على مدار الفترة الماضية وهي أسيوط "مركز ساحل سليم"، قنا "مركز الوقف"، الفيوم "مركز إطسا"، الإسماعيلية "مركز القنطرة شرق"، الشرقية "مركز الحسينية"، البحيرة "مركز كفر الدوار"، الجيزة "مركز الصف"، القليوبية "مركز شبين القناطر"، دمياط "مركز كفر سعد"، كفر الشيخ "مركز مطوبس"، الغربية "مركز زفتى"، المنوفية "مركز أشمون"، الدقهلية "مركز شربين"، بني سويف "مركز ببا"، الأقصر "مركز أرمنت"، المنيا "مركز مغاغة"، دمياط "مركز الزرقا"، الغربية "مركز زفتى والمحلة الكبرى وكفر الزيات وبسيون"، واستفاد منها الآلاف من أبناء هذه المحافظات.