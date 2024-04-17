يسرا توجه الشكر لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة على تكريمها: "حاجة مهمة في تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة يسرا الشكر لإدارة مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة عقب تكريمها على هامش الفعاليات وسط حضور عدد كبير لأبرز النجوم والمنتجين وصناع السينما في الوطن العربي.

ونشرت "يسرا" صور من تكريمها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "تكريم يعني لي الكثير من دولة حبيبة زي لبنان، كمية الحب اللي شوفتها من اللبنانيين رغم الصعوبات اللي بيمروا بيها هي حاجة مهمة جدًا في تاريخي، شكرًا من كل قلبي لمهرجان بيروت لسينما المرأة وكل التحية لشعب لبنان"، كما ظهر معها بالحفل المنتج اللبناني صادق الصباح.

وانطلقت فعاليات مهرجان بيروت لسينما المرأة الأحد الماضي تحت شعار "نساء من أجل القيادة" برعاية وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، وقامت إدارة المهرجان بمنح النجمة يسرا جائزة فخرية خلال حفل الافتتاح تقديرًا لمسيرتها الفنية.

يذكر أن يسرا تشارك بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف والذي عرض مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

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