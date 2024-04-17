"وقع مني ومخوفتش".. غادة عبد الرازق تكشف كواليس تصوير مشهد العقرب في مسلسل "صيد العقارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن كواليس تصوير مشهدها أثناء الإمساك بـ عقرب حقيقي، ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، والذي عرض في دراما رمضان 2024.

وقالت "عبدالرازق"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "On"، اليوم الثلاثاء: "صورت المشهد في 5 دقايق بالظبط ومخوفتش والله، وأثناء التصوير العقرب طار مني ووقع ونزلت جبته على الأرض".

وأضافت: "ببص قدامي 150 فرد مفيش راجل واحد اتحرك من مكانه عشان يساعدني، بعد ما حطيته قولتلهم مش عارفة أقولكم اية يا جماعة بسم الله ما شاء الله شكرا فعلاً.. أنا في ضهري رجالة".

وأكملت: "مفيش واحد اتحرك كلهم خافوا وأنا اللي نزلت جبت العقرب"، مضيفة: "العقرب صديقي الصراحة قعد معايا أسبوع لأنهم كانوا بيعذبوه عذاب بشع استخدموا الكهرباء عشان السم ينزل من الديل بتاعه".

شاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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