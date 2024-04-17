غادة عبد الرازق: "بتعالج ومريضة من 35 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حلت النجمة غادة عبدالرازق، وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "ON"، وكشفت غادة عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي.

وقالت غادة: "أنا ست مريضة، بتعالج من 35 سنة فـ متقوليش استقرارك النفسي لأن أنا بالتأكيد معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي".

وتابعت: "وبحسد الناس التانين على الاستقرار والبيت وزوج والأطفال، وكل حاجة، أنا ممكن كمان أحس أني دمرت ناس حواليا".

وأضافت: "بنتي روتانا كان في يوم من الأيام عندها استقرار في بيتها، وانفصلت ممكن أكون أنا اللي قصرت في ده، فممكن أكون أنا عامل من العوامل اللي بوظت حياتها".

شاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.