مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الدكتورة غادة أبوزيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، في حفل افتتاح الدورة الثامنة يوم السبت المقبل، حيث يمنحها المهرجان جائزة سيدة أسوان، التي يمنحها سنويا لسيدة من سيدات محافظة أسوان تقديرا لدورها في مجال العمل العام والتنموي.



وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن تكريم الدكتورة غادة أبوزيد، التي تعتبر أول سيدة أسوانية تتولى منصب نائب المحافظ، يأتي لدورها اللافت في خدمة المجتمع الأسواني من خلال عملها، فضلا عن دعمها لقضايا المرأة في المحافظة.

وتولت الدكتورة غادة أبوزيد منصب نائبة المحافظ، بعد مسيرة علمية متميزة، فهي خريجة كلية الهندسة تخصص هندسة الحاسبات والنظم، وحصلت على الماجستير في الهندسة الكهربية، فيما حصلت على درجة الدكتوراه في هندسة وعلوم الحاسب من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .



يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث سيتم إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة.

ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.