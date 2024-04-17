علي ربيع يوجه رسالة لجمهوره بعد عرض فيلمه "عالماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان علي ربيع رسالة شكر لجمهوره، وأعرب عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه فيلم "عالماشي"، ويعرض حالياً في دور العرض السينمائي.



ونشر "ربيع" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمد لله والشكر لله، نجاح كبير جدًا لفيلم "عالماشي" في كل البلاد".

وتابع: "شكرًا جدًا جدًا بيوصلني كلامكم الحلو، مستمرين معاكم في كل سينمات مصر والوطن العربي، بحبكم قوي قوي".

وتدور أحداث فيلم "عالماشي"، حول علي ربيع الذي يقدم شخصية (هادي هادي عبد الهادي)، شاب كسول يعيش مع والده، لكنه يصاب بحالة مرضية نادرة تجبره على الحركة المستمرة خوفًا من الإصابة بجلطات دم قاتلة.

يشارك في بطولة فيلم "عالماشي"، علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الفن، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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