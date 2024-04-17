شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أسود ملون يقترب من حصد 2 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم أسود ملون إيرادات اقتربت من مليوني جنيه، في أول أسبوع له بالسينمات المختلفة، إذ طرح ضمن موسم عيد الفطر 2024.

فيلم أسود ملون بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان. وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين. ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي رومانسي فانتازي؛ حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وكيف أن كل واحد منا لديه فكرة خاطئة في ذهنه لابد أن يتخلص منها لكي يستمتع بالحب، وذلك من خلال منظِّمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وهناك تتعرف على حالات مشابهة لحالتها.

ويجسد فتحى خلال أحداث العمل شخصية تاجر خردة يقع في حب ميس حمدان التي تظهر بشخصية ملكة فرعونية، وذلك في إطار فانتازى لايت كوميدى.