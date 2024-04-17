شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى فيديو طريف من داخل سرير ابنه فادي ورد فعل إيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم حسن الرداد فيديو طريف يكشف فيه طريقة تعامله مع زوجته ايمى سمير غانم وطفلهما فادى داخل المنزل، حيث ظهر الرداد وهو يجلس في المكان المخصص لطفله فادى ويظهر صوت إيمى تقول لطفلها "وضح أن بابا عنده اجتماع مهم"، ليتظاهر الرداد بعمل مكالمة تليفونية مع المنتج أحمد السبكى يسأله عن الفيلم الجديد لطرحه في عيد الطفل في مداعبة منه".



حسن الرداد

وقدم حسن الرداد في رمضان الماضى مسلسل محارب الذى شارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.

قال الفنان حسن الرداد في لقاء خاص مع برنامج السفيرة عزيزة إن مسلسل محارب حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور وعملى مع الشركة المتحدة كان إضافة كبيرة بالنسبالى .

المسلسل عرض على أكثر من قناة كبيرة في الوطن العربى مما حقق نسبة مشاهدة كثيرة جدا، وفكرة المسلسل تاخد 30 حلقة وفيها تشويق ويتم تناوله في دراما اجتماعية وشخصيات المسلسل كلها حقيقية.

وتابع: كل الحاجات التي كانت لها علاقة بالأم كانت صعبة، ولها علاقة بالممثل، وما كنتش عارف أنا بقول إيه في المشهد وفاة الأم، عجبنى فعلا كل الممثلين والشخصيات التي كتبها بشير كانت متنوعة.