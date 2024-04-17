شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب.. مى القاضى: الدور قريب منى والكواليس حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة مي القاضي، عن كواليس دورها في مسلسل "صيد العقارب"، قائلة: "شخصية "ولاء" فى المسلسل أقرب حاجة ليا فى شكلها ولبسها، وهادية ومبتعملش قلق، ولما بتقلب بتبقى قلبتها كارثية".

وأضافت مى القاضى خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن "صيد العقارب أكتر مسلسل كواليسه حلوة وكنت بحب أروحه، وفيه مود حلو، والفنانة غادة عبد الرازق لطيفة مع الناس وعاوزة كل واحد يطلع شكله حلو والناس تطلع مظبوطة".

ولفتت مى القاضى، إلى أن أصعب المشاهد هى مشاهد القتل، كنت خايفة منه وأول مرة فى حياتى أعمل مشهد قتل، الأمر كان مرعب، ومشهد النيابة أيضا كان صعب بعد التحقيق معايا عقب الواقعة، موضحة أنها برج العقرب وهى شخصية شكاكة".