“هاي جنت”: نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 02:20 مساءً - نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر حسابها على إنستجرام أطلت فيه وهي تحمل هرة وترقص وتغني.

وأثار الفيديو موجة انتقادات واسعو، فبعض المتابعين وصفوه بالعفوي والطريف، في حين البعض الآخر انتقدوا نادين مشيرين إلى انها تمادت كثيرا في تصرفاتها.

نادين الراسي في أحدث ظهور

ومن بين التعليقات: “بدها ترقص بس مش عارفه كيف”، “هاي جنت” وغيرها من التعليقات السلبية.

هل تزوّجت نادين الراسي للمرّة الثالثة؟

حيّرت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي متابعيها على تطبيق إنستجرام بأحدث منشورٍ لها، وهو مقطع فيديو أطلّت فيه بفستان الزفاف الأبيض وأرفقته بعبارة “قلت نعم”.

وأطلّت الممثلة نادين الراسي كالعروس يوم زفافها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، فحيّرت متابعيها ما إذا كانت فعلاً قد دخلت القفص الذهبي للمرّة الثالثة أم أن الفيديو مجرد حملة إعلانيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين اعتقد البعض منهم انها فعلا دخلت القفص الذهبي للمرة الثالثة، في حين أكد البعض الآخر انها تصور إحدى الإعلانات.

يُذكر ان نادين تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها البكر حاتم حدشيتي ، والمرة الثانية من الممثل جيسكار ابي نادر.

أحدث أعمال الفنانة نادين الراسي

يذكر أن نادين الراسي تشارك في مسلسل “عرابة بيروت” عبر “منصة شاهد vip“.

ومسلسل “عرابة بيروت” من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة.

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