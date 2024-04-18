136 مليون إجمالي مشاهدات كليبات بتول عرفة مع لايف ستايلز ستوديوز

ياسر رشاد - القاهرة - بتوقيع فهد الزاهد

الخميس 18/أبريل/2024 - 01:24 م 4/18/2024 1:24:45 PM

حقتت المخرجة بتول عرفة مشاهدات بلغت 136 مليون مشاهدة في جميع الكليبات التي قدمتها مع لايف ستايلز ستوديوز، واحتفلت عرفة بهذه المشاهدات عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، حيث كتبت:"136 مليون مشاهدة على يوتيوب لأعمالى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز الغالية، يارب دايما متجمعين على النجاح إن شاء الله يارب، إنتظرونا في القادم إن شاء الله.

المخرجة بتول عرفة

وقدمت بتول العديد مع الشركة العديد من الكليبات لنجوم الغناء، منها كليبات مع النجوم كارول سماحة وهانى شاكر مثل "شكرا"و"بقالى كتير"وكليبات للنجوم خالد سليم ومحمد نور ومى فاروق وهبة مجدى ومحمد محسن.

في سياق مختلف تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير أحدث كليباتها بعنوان "حب الدنيا"، للمطربة إنجى نصر، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور، وتوزيع كميز ، مشيرة إلى عن أنها تحمست لفكرة الكليب لكونها جديدة ومليئة بالإنسانية، لافتة إلى أن الكليب سيتم تصويره فى عدة مناطق متفرقة بمصر، على أن يتم عرضه فور الانتهاء من تصويره مباشرة.