آخر أزواج شيرين سيف النصر يودعها برسالة مؤثرة وينشر صورهما معًا

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 03:49 مساءً - عاش الوسط الفني، حالة من الحزن الشديد، في الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان خبر وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر يناهز 57 عامًا

ودع طبيب التجميل رائف الفقي، زوجته السابقة الفنانة شيرين سيف النصر، برسائل ملهمة بعد إعلان وفاتها مساء يوم السبت الماضي، مؤكداً أنها ستظل حية في الذاكرة ولن تُنسى.

آخر أزواج شيرين سيف النصر يودعها

شارك رائف الفقي آخر أزواج شيرين سيف النصر، صورة مشتركة جمعت بينهما من عقد قرانهما في 2010، وعبر عن صدمته لوفاتها وودعها برسالة حزينة.

وكتب رائف الفقي: “ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب -شيرين سيف النصر- كنتي إنسانة وزوجه راقية.. بجد مفيش كلام غير الدعاء لك بالمغفرة وربنا يصبر إخوتك طارق ونبيل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

شيرين سيف النصر

وتابع طليق شيرين سيف النصر في منشور آخر داعياً لها بالرحمة والمغفرة: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك”.

شيرين سيف النصر

أضاف رائف الفقي مؤكداً على جمال شيرين سيف النصر: “كانت إنسانة جميلة وطيبة ورقيقه ولم يصدر منها إلا كل خير …من عائلة محترمة ..الله يرحمك يا شرين كانت بينا عشره طيبه وراقيه جدا ..لن ننساكم أبدا”.

شيرين سيف النصر

وتوالت التعليقات تفاعلاً مع منشورات رائف الفقي الزوج الأخير لشيرين سيف النصر، وكتب البعض داعياً لها بالرحمة والمغفرة والجنة، فيما تعاطف آخرون مع طبيب التجميل الذي عبر عن حزنه بعد وفاتها على الرغم من انفصالهما، وانقطاع العلاقة الرسمية التي كانت تجمعهما من قبل.

وأكد الجمهور على محبته للفنانة شيرين سيف النصر على الرغم من اعتزالها التمثيل، وأوضح محبوها أنهم كانوا ينتظرون عودتها للشاشة مرة أخرى بحسب أخر وعودها وتصريحاتها المصورة التي قالت فيها إنها تجهز لمشروع فني جديد.

زيجات شيرين سيف النصر

الزيجة الأولى كانت في عام 1996 من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، وبعدها أعلنت اعتزالها، واختفت بعدها لفترة طويلة، قبل أن تعلن انفصالها.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان مدحت صالح، واستمرت فقط لمدة 4 أشهر، ولم يذكر أي منهما سبب الانفصال، لكن تردد وقتها بأن الفنانة فيفي عبده كانت السبب في الطلاق، بسبب شيكات أخذتها عليه لم يلتزم بدفعها، مما ورطه في المشاكل ما تسبب في مشكلات كثيرة بينهما وتم الطلاق.

شيرين سيف النصر بصحبة زوجها السابق الفنان مدحت صالح

أما الزيجة الأخيرة فكانت عام 2010، وهي من الدكتور رائف الفقي جراح التجميل في المستشفى الألماني في الإسكندرية، ولكنها أعلنت الانفصال عنه أيضاً، كما أشيع أن أحمد زكي وقع في حبها، بعد اشتراكهما في فيلم «سواق الهانم»، لكن عائلتها رفضت الزواج وهذا ما أكدته خلال تصريح لها، ولم يتم نفي هذه الشائعة أو تأكيدها من قبل عائلة أحمد زكي.

وفاة شيرين سيف النصر

ونشر شريف سيف النصر صورة لشقيقته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، وكتب عليها: «توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم سيف النصر».

وتابع موضحًا وصية شقيقته الراحلة شيرين سيف النصر، وهي أن تتم الصلاة والدفن في مقابر العائلة بدون عزاء، قائلاً: «تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبتِ الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون»

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »