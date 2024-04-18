أول تعليق من إلهام شاهين بعد تكريمها بـ مهرجان هوليوود للسينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، أثناء تكريمها بـ مهرجان هوليوود للسينما العربية بمدينة لوس أنجلوس، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس، عن مشواري السينمائي، شكراً للقائمين على المهرجان، وشكرًا للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية، سعدت جدًا بلقائكم ومشاعركم الجميلة، هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس فن السينما يجمعنا".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، بدأت التحضيرات لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام المقبل، وسيكون خارج موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

" المبدأ 2".. مروان بابلو يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

136 مليون إجمالي مشاهدات كليبات بتول عرفة مع كارول سماحة وهاني شاكر