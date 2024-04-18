أمل بوشوشة تحبس الأنفاس بإطلالة ربيعية أنيقة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة ربيعية أنيقة، وحبست أمل الأنظار بجمالها الخلاب، حيث إرتدت بنطلون جينز رمادي مع تيشيرت باللون الأزرق الفاتح ووضعت نظارات كبيرة، ووضعت ميك آب خفيف يتناسب مع إطلالتها الجميلة .



ولدت امل بشوشة في وهران غرب الجزائر، خلال فترة الدراسة وأحبت الفن والموسيقى وحصدت إعجاب معلميها الذين شجعوها على دخول فن الغناء نظراً لموهبتها المتميزة، بعد انتهائها من المرحلة المدرسية، غادرت أمل الجزائر إلى فرنسا من أجل إكمال دراستها الجامعية وحصلت على شهادة في "العلوم الإنسانية".