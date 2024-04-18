تعليقات جمهور تامر حسني على مكالمة جمعته بـ نجمة عربية في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء ومتابعين الفنان تامر حسني الرد على بوست استعاد خلاله ذكريات بداياته الفنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" حيث أوضح خلالها قيام عدد من المراهقين بالبحث عن الرقم الخاص به عبر محرك البحث جوجل.

ونشر "تامر" صورة لفتاة كرتونية تواصل البحث على اللاب توب الخاص بها وتضمنت تعليق: "وأنا عندي 7 سنين بدور على رقم تامر حسني على جوجل"، ليقوم "تامر" بالرد على الصورة قائلا: "حلوة دي عجبتني، فكرتني بناس كتير فيكم وهم صغيرين وناس أكتر دلوقتي بتعمل نفس الموضوع بس بطرق تانية، هل معانا هنا حد عمل كده قبل كده بس بأمانة ولد أو بنت".

كما استعاد موقف طريف في بداياته وقال: "افتكر موقف زمان بنت صغيرة كلمتني قالت لي أنت تامر حسني قلت لها أيوة انا، قالت لي متقلقش والله أنا جبت رقمك ومديتوش لحد غير لمدرستي بس، قولت لها مدرستك بس!!!!؟؟؟؟؟، لأ أصيلة، تخيلوا بقى أن اللي عملت كده دي دلوقتي هي نجمة عربية كبيرة وجميلة وربنا يوفقها دايمًا، بس هقولكوا عليها بعدين".

وانهالت التعليقات الطريفة على بوست "تامر حسني" والذين استعادوا ذكريات طفولتهم معه وعلقوا: "حصل وكنت بكلم حد وطلع بيضحك عليا وعامل نفسه أنت، والمقلب ده مش مرة ولا اتنين ده كتير والحمد لله أني مش في مصر كان زماني صدقت ونزلت أقابله احنا كنا بنروح في داهية على أساس بس بنجيب رقمك ونكلمك، أنا عملت كده قبل كده كنت بدور عليه بس كنت بتكسف اتصل أجرب، قابلتك مرة في الشيخ زايد كان في أسرة عاملة حادثة عربية وكنت واقف أنا وقريبي بنساعد لقيتك واقف رغم ان كان معاك أسرتك كنت واقف تشيل معانا حجره نحطها تحت عجل العربية، أنا كنت بقول اني اختك عشان تشابه الأسامي والحواجب وصاحبي في الفضل كانوا مصدقين، أنا اللي اتصلت والرقم جه في أيدي بالغلط عشان كنت بدور على فرصة شكرًا يا نجم الجيل وشكرًا للاستاذ المحترم اللي رد عليا".

ويستعد "تامر حسني" لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة في القاهرة الجديدة وسيقوم بغناء عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها جمهوره ومحبيه.

وأحيا "تامر حسني" مؤخرًا حفل نهائي "كأس عاصمة مصر" في العاصمة الإدارية الجديد في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان تامر حسني الفنية كانت بأغنية "30 حياة" والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مع الموهبة الشابة مها فتوني وتخطت حاجز الـ 7 مليون مشاهدة خلال شهر.

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