باسم سمرة يعتذر لـ نيللي كريم: "زوجها هشام عاشور زعل من رامز جلال مش مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اعتذر الفنان باسم سمرة، للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور بسبب تصريحاته ضده أثناء وجوده ضيفًا بأولى حلقات برنامج "رامز جاب من الاخر" والذي عرض بموسم رمضان الماضي، وذلك خلال تواجده ضيفًا على برنامج "كلام الناس" في موسمه الجديد تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وقامت "ياسمين عز" بمواجهته بتصريحاته التي هاجم خلالها "هشام عاشور" بالبرنامج وقال إن زوجته الفنانة نيللي كريم هي السبب وراء استبعاده والاستعانه بزوجها هشام بدلا منه.

وعلق "باسم" على تصريحاته ومهاجمته هشام عاشور قائلا: "نيللي أختي وأنا بتعلم منها وبعتذر لها على الهوا أهو، وجوزها كان راقي جدًا وزعل من رامز مش مني، رامز ضحك عليا أنا معرفش إن كان فيه تصوير وقعد يسألني في حاجات وانا بتكلم، فبعتذرلها هي أختي وحبيبتي وأنا بتعلم منها ومن كل الممثلين اللي بشتغل معاهم".

وأثار "باسم سمرة" جدلًا كبيرًا بتصريحاته ضد الفنانة نيللي كريم بعد مشاركته لها بطولة مسلسل "ذات" وقال إنها تعلمت منه ومن الفنانة انتصار أصول التمثيل وهو ما سبب له أزمة كبيرة.

وشارك "باسم سمرة" مؤخرًا بمسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحُا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعلت الشركة المنتجة تعلن عن إنتاج جزء ثان من العمل.

يذكر أن باسم سمرة يشارك الفنان محمد عادل إمام بطولة فيلم "اللعب مع العيال" المقرر عرضه بموسم افلام عيد الأضحى المقبل للمخرج الكبير شريف عرفة.

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