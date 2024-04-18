من ملف المخابرات المصرية.. فيلم “السرب” قريباً في الصالات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مصر، خلال الساعات الماضية، عن اقتراب موعد طرح فيلم “السرب”، المأخوذة قصته من ملف المخابرات المصرية، حيث طرحت البرومو الترويجي الخاص به، ما حمّس الجماهير لمشاهدته، وازدادت عمليات البحث عنه.

“البرومو” تضمن العديد من المشاهد والأحداث المثيرة، فكان بعضها مستوحى من أحداث ومشاهد حقيقية، إذ بدأ باقتباس جزء من كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي توعّد فيها منفذي مذبحة “درنة” في ليبيا التي وقعت في العام 2015، حيث قتل تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا 21 قبطياً مصرياً.

كما اتضحت معالم الشخصيات التي يجسّدها نجوم العمل خلال الأحداث، فيظهر أحمد السقا، بشخصية عميل لدى المخابرات المصرية في ليبيا، بينما يجسّد محمد دياب شخصية قيادي في تنظيم “داعش”، وهو ما يتنافى مع الشخصية التي ظهر فيها في مسلسل “مليحة” الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث جسّد شخصية ضابط في القوات المسلحة.

ظهر أيضاً في البرومو، عدد من النجوم منهم آسر ياسين، شريف منير، اللذان يجسّدان شخصيتي ضابطين في القوات الجوية المصرية، كما يشارك آخرون من كِبار النجوم في بطولته أمثال نيللي كريم، محمود عبدالمغني، هند صبري، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، قصي الخولي، وغيرهم.

“السرب”، بدأت التحضيرات له منذ سنوات عدة، لكن تأجّل موعد طرحه للجمهور، بسبب ضخامة إنتاجه وتصويره في دول أجنبية عدة خارج مصر، ومشاركة هذا الكم الكبير من النجوم، الذين انشغلوا في تصوير أعمال أخرى.

بعد انتشار برومو “السرب”، نجح في أن يحتل اسمه صدارة “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي، وقائمة الكلمات الأكثر بحثاً على “غوغل”، إذ أكّد كثيرون أنّه سيكون شبيهاً للمسلسل الشهير “الاختيار” الذي فضح جرائم جماعة “الإخوان” المحظورة في مصر، وتمّ تقديمه على مدار ثلاثة أجزاء في الفترة ما بين العام 2020 وحتى العام 2022.