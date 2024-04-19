شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: كنت خايف من شخصية صهبان البلان فى الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل محمد يوسف "أوزو" في تصريحات خاصة لليوم السابع طريقة تحضيره لـ شخصية صهبان البلان التي قدمها ضمن مسلسل الحشاشين الذى عرض في دراما رمضان 2024، وصرح قائلا:" تواصل معايا casting director ابراهيم فرج وقالى ان شخصية صهبان البلان في مسلسل مع الدكتور بيتر ميمى، والحقيقة أن دكتور بيتر ميمى أقوى داعم ليا فنيا من أول ما بدأت".

وتابع يوسف قائلا:" لما جالى الورق وبدأت أقراه كان في ميزة انى قريت عن الفترة دى من قبل كده، والحقبة دى أصلا ملعبكة خالص، زائد أن احنا مبنتكلمش عن ناس عرب، احنا بنتكلم عن ناس عجم، وبعد ما بدأت أقرا الورق كل شوية كنت بحس انى متلغبط في الشخصيات وكنت كل شوية برجع تانى".



وأكد يوسف قائلا:" اتخضيت في الأول من الدور، وكان عندى تخوف من أنى أعمل حاجة غلط، صهبان الخط الكوميدى الوحيد في المسلسل، وعلشان كده كنت خايف اعمل حاجة تبوظ الدور، خاصة ان كل تعاملة كان مع عمر الخيام الشاعر والعالم، وكنت قلقان ان كوميدية الشخصية تأثر على الشخصية اللى قدامى، خاصة أن صهبان بيمثل الفطرة، وده اللى بيخلق كوميديا الموقف، وفى نفس الوقت كان فى عين بره انا واثق فيها وهو دكتور بيتر ميمى انه هيظبط الدنيا".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.