شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: علاقتى بـ نيقولا معوض كوميدية داخل وخارج تصوير الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل محمد يوسف "أوزو" الذى قدم شخصية صهبان البلان في تصريحات خاصة لليوم السابع عن علاقته بزميله الممثل نيقولا معوض الذى قدم شخصية عمر الخيام، ضمن مسلسل الحشاشين الذى عرض في دراما رمضان 2024، وصرح قائلا:" نيقولا معوض شخص بسيط ومتواضع، وسلس، وكمان بيهرز هزارنا، قالت في الأول أن نيقولا معوض جان لبناني مش هعرف اتعامل معاه، لاقيته فاكك جدا وبيهزر الهزار المصرى".

وتابع يوسف قائلا:" ومن هنا جت الكيميا اللى بينى وبين نيقولا معوض من قبل التصوير لأننا وصلنا كازخستان في نفس الوقت، وبدأت الرحلة بينا سواء على الشق الإنسانى أو الفني، وبتجمعنى بيه مواقف كتير جدا كوميدية، خاصة أن انا ونيقولا الخيول مش حبانا اللى كانت مسببة لنا كريزة ضحك".



صهبان البلان وعمر الخيام