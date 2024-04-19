شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان: تحمست لدور محسن فى مسلسل حق عرب بسبب السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إبراهيم السمان خلال تصريحات له لـ"الخليج 365" أنه تم ترشيحه لدور محسن بمسلسل حق عرب والذي عرض خلال المارثون الرمضاني للنجم أحمد العوضي، من خلال المؤلف محمود حمدان، وقال: "تقابلنا واتفقنا، وبعدها تقابلت مع المخرج إسماعيل فاروق وتحدثنا عن طبيعة الشخصية، وبعدها جاءت الموافقة من الشركة المنتجة، ورحب النجم أحمد العوضي".

وتابع السمان: "ما حمسني الدور كان الورق بشكل عام وليس شخصية محسن، لأنه في الحقيقة لم أقابل من فترة ورق بهذا الجودة والانضباط، حكاية شعبية غير مبتذلة والخطوط الدرامية تتصاعد بشكل مميز، وشخصية محسن تمثل الصديق المخلص الذي يقف خلف صاحبه، وهي التي تصنع مع الجمهور حالة من المودة والحب، وهي أدوار يكسب بها الممثل محبة الجمهور.. أما فيما يخص التحضير، فبعد قراءة الورق وفهمت أبعاد الشخصية، بدأت أحضر لها حتى تتخرج بهذا الشكل الذي خرجت عليه".

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.