بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.. يسرا تروج للعرض الخاص لفيلم "شقو" في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة يسرا الترويج لفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح والتي تشارك خلاله وسط نخبة من نجوم السينما المصرية ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بدور العرض المصري منذ عرضه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

ونشرت "يسرا" جلسة تصوير خاصة من عرض فيلم "شقو" في دبي وظهرت خلالها ببدلة أنيقة خطفت بها الأنظار وعلقت: "مبهرة باللونين الأبيض والأسود في العرض الأول لشقو في دبي".

وكشف الفنان عمرو يوسف عن تأجيل العرض الخاص لفيلم "شقو" في دبي بسبب سوء الأحوال الجوية هناك ليصبح اليوم الخميس بدلًا من أمس الأربعاء وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "تم تأجيل العرض الخاص إلى غدًا بسبب الظروف الجوية".

تدور أحداث فيلم "شقو" حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، ويشارك ببطولة الفيلم الفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنان عباس أبو الحسن، النجمة يسرا، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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