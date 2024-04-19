ميرنا وليد - بيروت - رسّخت الفنانة ميرفا القاضي مكانتها بشكل لافت في المجال الفني، اذ غنّت ومثّلت ونالت اعمالها اعجاب الجمهور، ومؤخرا كانت مشاركتها في مسرحية " شيكاغو بالعربي" ناجحة.

موقع "الفن" التقى بـ الفنانة ميرفا القاضي في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وقد اجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن المناسبة، مشاريعها المقبلة، كما انها علّقت لأول مرة على الإنتقادات التي تلقتها على صورها بالمايوه مؤخرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ميرفا القاضي بأول تعليق لها على انتقادات صورها بالمايوه..وهذا ما قالته عن الدكتورين زاهي وفادي الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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