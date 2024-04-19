بعد مطالبات عديدة بإلغاء الحفل الذي سيحييه مغنّي الراب الأميركي كانييه ويست في منطقة هرم سقارة بالجيزة، والمقرر إقامته في العشرين من هذا الشهر.
خرجت نقابة المِهن الموسيقية في مصر عن صمتها، حيث كشف محمد عبدالله، المتحدّث الرسمي بإسمها لـ “الوطن” أن النقابة وافقت على إقامة الحفل بعد أن سدّدت الشركة المنظِّمة الرسوم كاملة.
ويُعدّ حفل كانييه ويست هو الأول له في مصر وسيشارك فيه نحو خمسة فنانين آخرين ولكن الشركة المنظِّمة للحفل لم تكشِف عن اسمائهم حتى الآن.
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الجدير ذكره أن المحامي عمرو عبد السلام، كان قد تقدّم بإنذار رسمي للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، طالبه فيه بعدم إصدار تصاريح إقامة حفل كانييه ويست، لأن يجب على النقابة دراسة المحتوى الفنّي الذي سيقدّمه الفنان الاميركي في الحفل منعًا لتقديم محتوى لا يتماشى مع الذوق العام والتقاليد المصريّة.
لا بد من الإشارة الى أن نقابة المهن الموسيقيّة، كانت قد ألغت الصيف الفائت الحفل الفنّي الذي كان سيحييه الفنان الاميركي ترافيس سكوت أمام الاهرامات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطالبات بإلغاء حفل كانييه ويست في مصر… النقابة تصدِر قرارها النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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