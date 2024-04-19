وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا

أعلن نقيب المهن السينمائية المصرية، الفنان أشرف زكي، اليوم الجمعة، وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا امتد لأكثر من خمسة عقود.

وتميز الفنان صلاح السعدني ببراعته في تجسيد مختلف الأدوار، من الكوميديا ​​إلى الدراما، تاركًا بصمة مميزة في قلوب الجماهير العربية.

وشارك السعدني في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا يُثري المكتبة العربية.

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل في مسلسل “القاصرات” عام 2013، والذي تناول قضية زواج القاصرات، إحدى أكثر العادات الخاطئة التي لا تزال موجودة في بعض المجتمعات.

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