شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال: الوسط الفني فقد جوهرة خالدة برحيل صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأب بطرس دانيال الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث نشر عددًا من الصور التي جمعتهما سويًا فيما كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "فقد الوسط الفني جوهرة خالدة وقيمة فنية نادرة لا تُعوّض ألا وهو الفنان المصري الأصيل والمبدع صلاح السعدني، لذا نطلب له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه والوسط الفني".





وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية كشف عن موعد تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا.

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".



صلاح السعدني من الأب بطرس دانيال صلاح السعدني من الأب بطرس دانيال



تكريم الراحل صلاح السعدني تكريم الراحل صلاح السعدني