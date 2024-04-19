هنا الزاهد تشارك في جنازة الفنان صلاح السعدني

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، في جنازة الراحل القدير صلاح السعدني ، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا .

جنازة صلاح السعدني

وشيعت جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم: محمود الخطيب، أشرف زكي، أحمد السقا، محمد إمام، أحمد حلمي ومنى زكي، محمود وكريم محمود عبدالعزيز، محمود البزاوي، علي ربيع، أحمد رزق، مجدي كامل.

وفاة صلاح السعدني

فارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.

نعت نقابة المهن السينمائية، الفنان القدير صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان الكبير صلاح السعدني، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

جنازة صلاح السعدني

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة “إكس توتير” سابقًا.

وكتب محمد هنيدي، على حسابه قائلًا: "البقاء لله في أستاذنا الكبير صلاح السعدني ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

نعى الفنان تامر عبدالمنعم ، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وفاة عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.



وقال الفنان تامر عبدالمنعم: لقد فقد الفن المصري فنانا عظيما له بصمة واضحة في جميع أعماله الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون.



الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.



يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.



شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.