كانييه ويست يتورط بقضية اعتداء على رجل تحرش بزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجد مغني الراب الشهير كانييه ويست (46 عاماً) نفسه مشتبهاً به في قضية اعتداء إثر اتهامه بلكم رجل يدّعي أنّه تحرّش بزوجته بيانكا سينسوري (29 عاماً) واعتدى عليها جنسياً ولمسها بطريقة غير لائقة.

وبحسب ما أفادته مصادر الشرطة في حديث لموقع “تي أم زي”، وقع الحادث يوم الثلثاء في لوس أنجلوس حيث يُزعم أن ويست ضرب الرجل الذي لم يذكر اسمه، الذي قام في الأوّل بدفع أو مسك بيانكا، وفقاً لما ورد في تقرير قسم شرطة لوس أنجلوس.

إلّا أن رواية نجم الراب تختلف بعض الشيء، إذ وفقاً لما أفاده فريقه في حديث لموقع DailyMail.com، لم تتعرض بيانكا للدفع فحسب، بل تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل الرجل المجهول، الذي وضع يديه تحت فستانها، وأمسك بخصرها، وقام بتقبيلها.

ورداً على ذلك، قام كانييه بلكمه قبل أن يفرّ وزوجته من مكان الحادث. ورغم أنّ الرجل لم يكن بحاجة إلى أي رعاية طبية نتيجة ذلك، قدّم شكوى لدى شرطة لوس أنجلوس.

يشار إلى أن الحادثة المزعومة وقعت مساء يوم الثلثاء بعد ساعات فقط من رصد بيانكا وهي تسير حافية القدمين في ديزني لاند بكاليفورنيا.