مصر.. فيلم “شقو” يحقق هذا الرقم القياسي في 10 أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم “شقو” إيردات بلغت 2.013.256 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري ليلة أمس الخميس – حفلات الويك إند – ليصل مجمل إيرادات الفيلم إضافةً إلى ما حققه منذ إنطلاق عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي إلى 45.811.886 مليون جنيه وذلك خلال 9 أيام عرض محافظاً على صدارة إيرادت الموسم.

فيلم شقو يعيد عمرو يوسف إلى السينما بعد غياب 4 سنوات وتحديداً منذ مشاركته في فيلم “ولاد رزق – عودة أسود الأرض” مع أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم والذى تم عرضه عام 2019، وخلال السنوات الماضية ظهر كضيف شرف في فيلمى “أعز الولد” مع ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، و”مستر إكس” مع أحمد فهم.

ودخل فيلم “شقو” منافسات موسم عيد الفطر السينمائى 2024 بعد تأجيل عرضه طوال العام الماضي وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن. مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ”تشاك هوجان”، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، الذين يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة 4 أفلام هي: “شقو”، و”فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي، “عالماشي” بطولة علي ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و”أسود ملون” بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخراج حسين البلاسي.