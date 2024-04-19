حسن الرداد يخوض تجربة تقديم البرامج.. “الليلة دوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت قنوات “ام بي سي” عن إطلاق البرنامج التلفزيوني الجديد “الليلة دوب” والذي سوف يتم إذاعته عبر قناة “ام بي سي 1” ويأتي من تقديم الفنان حسن الرداد، وتجمع فقراته ما بين الموسيقى والكوميديا.

وكان الحساب الرسمي لقناة “ام بي سي 1” على “إنستغرام” روج للـ برنامج التلفزيوني الجديد “الليلة دوب” من خلال نشر “البرومو” الخاص به ومن خلال التعليق على مقطع الفيديو تم الإعلان عن موعد إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج.

وجاء بالتعليق على “برومو” البرنامج: ” من فينا لا يحب الموسيقى؟ لا تنسوا متابعتنا مع البرنامج الترفيهي الموسيقي الجديد الذي سيكون مساحة للقاء نجوم من العالم العربي في قالب مختلف مليء بالغناء والمرح والتحديات في “الليلة دوب – That’s my Jam” ابتداءً من الأربعاء عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية على MBC1″.

يُذكر أن الفنان حسن الرداد كان قد أعلن عن بدء التحضير للتعاون من جديد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم من خلال عمل كوميدي جديد، بعد ست سنوات من الانفصال الفني منذ قدما مسلسل “عزمي وأشجان” عام 2018، وتحدث حسن الرداد عن تقييم زوجته لأحدث أعماله “محارب” الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

وقال الفنان حسن الرداد في تصريحات لـ”ArabWood”، إنه واصل تصوير مسلسل محارب حتى يوم 27 من رمضان الماضي، ولم يكن لديه الوقت الكافي لاختيار عمله الجديد، وأشار إلى أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من قراءة الأعمال الفنية المعروضة عليه، من أجل بدء التحضيرات لعمل فني سينمائي جديد خلال صيف 2024، مؤكداً أنه سيتعاون مع زوجته إيمي سمير غانم في عمل كوميدي قريباً.