في ربيع المرأة والشعر.. على مائدة منتدى تغريد فياض

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني في نسخته ال 67، مؤتمرا ثقافيا بعنوان (في ربيع المرأة والشعر وسيناء)، وذلك في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت

بمقر مؤسسة باراديس للثقافة والفنون، بوسط البلد.

ويتضمن برنامج المؤتمر الآتي:

*الافتتاح:

-كلمة الكاتب الجميلي أحمد/ رئيس مؤسسة باراديس للثقافة والفنون

-كلمة الأديبة تغريد فياض/رئيسة المنتدى.

ثم كلمات السادة الضيوف وتشمل:

-ضيف الشرف اللواء محمود خليفة/ المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية- والمحافظ الأسبق لمحافظة الوادي الجديد، ويلقي كلمة عن الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

-ضيف الشرف اللواء محمد الهمشري/نائب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، ويلقي كلمة عن دور سيناء وانتصاراتها.

-ضيف الشرف دكتور أسامة سليم/ رئيس اتحاد كتاب الاسماعيلية.

-ضيفة الشرف الكاتبة الصحفية سميةعبدالمنعم/ مدير تحرير جريدة الخليج 365- عضو والمنسق الإعلامي لشعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد الكتاب، وتلقي كلمة بعنوان "المرأة المصرية محاربة في الجبهة الداخلية.. بطولات من نوع خاص".

-ضيفة الشرف المحامية د.ليلى إسماعيل/حفيدة هدى شعرواي، وتتحدث عن جدتها هدى شعراوي ودورها في نهضة المرأة المصرية.

-ضيف الشرف المخرج السينمائي إسماعيل مراد، ويتحدث عن (صورة المرأة في السينما).

-الكاتبة والمؤرخة دكتورة بوسي الشوبكي/ المستشار العلمي لمحافظة الغربية-في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتلقي كلمة بعنوان (دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع عبر العصور التاريخية المختلفة).

-ضيفة الشرف الناقدة والأديبة نوران فؤاد/ عضو المجلس الأعلى للثقافة، وتلقي كلمة بعنوان (المرأة ملهمة الشعراء والشجرة المانحة).

-ضيف الشرف المستشار الإعلامي /دكتور صامويل نبيل

-ضيف الشرف الإعلامي/ عبدالفتاح القاضي، ويلقي كلمة بعنوان(المصريون القدماء أول من احتفى بالمرأة عبر التاريخ- وسيناء أرض الفيروز)

*الختام:

ويختتم المؤتمر بأمسية شعرية فنية يشارك فيها شعراء وفنانون من مصر ولبنان وعدة دول عربية.

بإدارة النائب الأول لرئيسة المنتدى/ دكتور عمرو شحاتة، النائب الثاني للرئيسة أستاذ /محسن مرغني، المنسق العام/ الشاعر رضا دياب.