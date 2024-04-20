"المهن التمثيلية" تكشف كواليس جديدة بشأن وفاة صلاح السعدني (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ومسئول الملف الطبي بالنقابة، سبب وفاة الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني.

وقالت نهال، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الأستاذ صلاح السعدني كان بصحة جيدة ولم يكن مريضا أو يشعر بأي تعب، ولكنه توفي فجأة بمنزله قبل تناوله وجبة الفطار".

ورحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة 19 أبريل 2024، الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وشيعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني.

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء)، وتميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).