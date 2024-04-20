فيديو| حسن الرداد يكشف سر تشابه مشهد وفاة والدته في مسلسل "محارب" والواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان حسن الرداد ضيفًا في مداخلة هاتفية على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين ويعرض على قناة "cbc" وتحدث خلال المداخلة عن كواليس مسلسله "محارب" الذي عرض مؤخرًا ضمن موسم دراما رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وكشف "الرداد" عن ردود فعل الشارع المصري والعربي على نجاح مسلسل "محارب" وعن تعاونه خلاله مع نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية إلى جانب كواليس أحد المشاهد بأحداث المسلسل والذي جاء مشابهًا تمامًا لمشهد وفاة والدته في الحقيقة.

وحرص "الرداد" في المداخلة على نعي الفنان الراحل صلاح السعدني وقال: "الأستاذ الكبير صلاح السعدني من الناس اللي حببتنا في الفن وساهمت في تشكيل وجدانا واتفرجنا على أعمال كتيرة جدًا ليه سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، وله علامات في الدراما والفن المصري وبشوف أن هو أحد أعمدة الفن المصري والله يرحمه وبعزي أخويا وصديقي حبيبي أحمد السعدني".

وعن مسلسل "محارب" قال: "مسلسل صعب جدًا من حيث التمثيل بتاعه وفيه أدوار ممكن تيجي للواحد يحسها بسيطة وسهلة بس الدور ده كان صعب جدًا وبقية الأدوار بتاعة نجوم المسلسل اللي اشتغلت معاهم يعني عشان أنا بتكلم عن دوري وكان ماليان مشاعر مركبة والمسلسل بيناقش قضايا كتير وكان في مشاعر شخصية كتير أوي".

وعن مشهد وفاة والدته بأحداث المسلسل: "المشهد كتبه المؤلف والباقي يكون دور الممثل الذي يرتجل خلال العمل ويعتمد بشكل كبير على أداء الممثل، المشهد كان صعب جدًا وذكرني بوفاة والدتي الحقيقية وتشابه المشهد في دخولي غرفة المستشفى لرؤية والدتي وقت وفاتها وتكررت على لساني جمل خلال مشهد وفاة أمي في المسلسل كانت نفس الجمل اللي قولتها لوالدتي في الحقيقة خاصة جملة (ما اتفقناش على كده)".







وأضاف: "واندمجت في الدور لدرجة أن المخرج شيرين عادل جات لي وقالت لي أن المشهد أتصور خلاص وقعدت فترة متأثر بعد أداء المشهد ده".

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