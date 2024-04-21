شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يحقق مليونا و126 ألف جنيه ليلة أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد إيرادات أمس السبت بلغت مليون و126 ألف جنيه، لتصل اجمالى ايرادات الفيلم إلى 36 مليون جنيه 225 ألف جنيه.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل وإخراج كريم السبكى، "عالماشي" بطولة علي ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسي.