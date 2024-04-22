بالصور- حفل لا يُنسى لعيد ميلاد فيكتوريا بيكهام الخمسين المُرصّع بالنجوم

لم يكن الاحتفال بعيد ميلاد فيكتوريا بيكهام الخمسين عاديًا هذه المرّة وذلك بعدما انتهت الاحتفالات بالمناسبة بشكل رائع حيث حملها زوجها ديفيد بيكهام بشجاعة على ظهره أثناء مغادرتهما السهرة في لندن.

في التفاصيل، رصدت الكاميرات فيكتوريا وديفيد المشهورَين بأسلوبهما وأناقتهما، خروجهما بشكل مذهل من السهرة، حيث ارتدى ديفيد زيًا أنيقًا بينما تألّقت فيكتوريا بفستان أخضر شفاف من علامتها التجارية الخاصة.

وفي وقت سابق من المساء، كان المكان يعجّ بالحاضرين من الدرجة الأولى، بما في ذلك إيفا لونغوريا، توم كروز، سلمى حايك وزوجها ورفاق فيكتوريا في فرقة سبايس غيرلز.

أبرز ما في الأمسية كان الأداء المرتجل لفيكتوريا وزميلاتها السابقات في الفرقة، اللواتي قدّمن للضيوف أداءً مفعمًا بالحنين لأغنيتهن المنفردة “Stop”.

وبهذه المناسبة الساحرة، شارك ديفيد مقطع فيديو مميّز جدًا على انستغرام، يُظهر لم شمل Spice Girls وفرحة فيكتوريا في هذه الليلة التي وصفها بأنها “أفضل ليلة على الإطلاق”.

وانضمت عائلة بيكهام، بما في ذلك أولادهما هاربر، بروكلين، وروميو وكروز، إلى الاحتفال، ما أضاف رونقًا وجمالاً للمناسبة.

وفي خضم هذه الليلة المرصّعة بالنجوم، أكّدت الكلمات الصادقة التي ألقاها ديفيد وأولاده على عمق الحب والإعجاب بفيكتوريا، التي ادمعت عيناها.

تضمّنت السهرة النبيذ الرائع والمأكولات الشهية وكعكة عيد ميلاد رائعة تناسب أيقونة الموضة.

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ومع اقتراب الليل من نهايته، قام الضيوف بتوديع ملكة عيد الميلاد، حيث كان كل منهم يحمل هديّته الخاصة لفيكتوريا بيكهام كرمز لهذا الاحتفال الذي لا يُنسى.

وكان لافتًا في بداية السهرة وصول فيكتوريا على عكازَين بعد اصابة كاحلها خلال جلسة تدريب في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها الشهر الفائت. بينما قام ديفيد بيكهام بحملها على ظهره أثناء مغادرتهما حفل عيد ميلادها الخمسين.

قبل احتفالات الأمسية، حرصت عائلة بيكهام على تخليد اليوم من خلال التقاط صورة تذكارية في منزل العائلة في لندن، والتي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.