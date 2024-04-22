أهل مصر .. فنون المسرح ومكانة المرأة في المجتمع البدوي ضمن أنشطة ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة - أهل مصر .. ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية بمشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمحافظة مطروح، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورش الفنية للملتقى الذي يشارك به فتيات وسيدات محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء وأسوان ومطروح والأسمرات بالقاهرة، ويستمر حتى 28 أبريل الحالي.

واستقبلت قاعة النادي الاجتماعي الورش الفنية المتنوعة ومنها الورشة المسرحية للملتقى وبدأت فعالياتها مع المخرج والمدرب أشرف النوبي بالتعرف على فريق عمل الورشة وشرح وتفسير للمسرح ودوره التثقيفي والتنويري، كما تم طرح النص المسرحي "عيشة" للمؤلف والباحث المطروحي منعم العبيدي، حيث أشار "النوبي" أنه من خلال النص سيتم التدريب على فنون الأداء التمثيلي والتعريف بمفردات العمل المسرحي ودور المخرج في تضافر هذه المفردات وانصهارها معا للتأكيد على مضمون ما يطرحه النص الأدبي والصورة البصرية للعرض، مؤكدا ضرورة تحقيق توازن في الشكل والمضمون وألا يكون لأحدهما الغلبة على الآخر، وقام المخرج بقراءة النص المسرحي على المتدربات ومناقشتهم في ما يطرحه النص.

وفي ورشة الخيامية أوضح المدرب عماد عاشور تفاصيل الورشة معرفا الخيامية وأنواع القماش وطرق تثبيت الرسمة على القماش، وقامت أماني ثروت مدربة ورشة التطريز السيوي بتقسيم الشنطة بالطول والعرض والرسم عليها برموز معينة وأشكال متنوعة.

وتحدثت د. شيماء المهدي عن مكونات اللوحة الفنية في تيمة الورشة وعن المرأة المصرية في الفلكلور، وقامت بتقسيم اللوحة إلى مجموعة من الأجزاء مشيرة إلى أن الورشة تهدف الى التعرف على التراث والفلكلور فى مناطق مختلفة من مصر.

وفي ورشة الجلود الطبيعية أوضحت المدربة هبة فرح أن الورشة تركز على التعريف بصناعة الجلد الطبيعي، والتعرف على أنواعه المختلفة، والأدوات المستخدمة في عملية تصنيع الجلود.

وفى ورشة الحلي والإكسسوارات شرحت المدربة سماح فاروق فن الإكسسوارات والحلي، والخرز والأحجار المختلفة، وكيفية التعرف على أنواع الأحجار والسلوك المستخدمة لصناعة الأساور والعقد، بالإضافة إلى ورشة الدوبلاج للتعليق الصوتي للمدرب أحمد ماهر، والورشة الأدبية للتدريب على كتابة القصة والشعر بإشراف د. إسلام مساعد.



أعقب الورش محاضرة حكي شعبي عن "مكانة المرأة في المجتمع البدوي" شارك بها الباحث د. حمد شعيب مستشار محافظ مطروح ورئيس لجنة الحفاظ على التراث، أكد خلالها أن المرأة البدوية تاج القبائل وسيدة الخيمة ولقد لعبت دورا بارزا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي محور الحياة لأسرتها وتساعد الرجل في الزراعة وتقوم بأعمال المنزل، وتساعده أيضا من خلال عملها في الحرف التراثية والتطريز.

وأضاف "شعيب" أن دستور البادية كفل للمرأة حقوقا داخل منظومة القضاء العرفي الذي يعد صارما، وأنها المعلمة الأولى حيث تنقل للأطفال الحكمة والمثل والألغاز الشعبية، وتناول في إيجاز القضاء العرفي لدى مختلف القبائل العربية، موضحا أن قانون البادية يعد بمثابة العدالة التى تفصل بين المتخاصمين ويرد الحق لأصحابه.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.