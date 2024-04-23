سيريناي ساريكايا في لقطة عاطفيّة مع حبيبها المغنّي لأول مرة

عادت علاقة الحب التي تجمع الممثلة التركية، سيريناي ساريكايا بالمغني مارت ديمير الى الواجهة من جديد بعدما رصدتهما الكاميرات معًا يدًا بيد لأوّل مرة ولكن الثنائي لم يُجيبا على اسئلة الصحفيّين وغادرا بصمت.

وتُثير الحياة العاطفية لسيريناي ساريكايا، فضول محبّيها خاصة أنها لا تتحدّث عن حياتها الشخصيّة وتُبقيها بعيدة عن الأضواء. لكن علاقة سيريناي العاطفيّة بالمغني مارت ديمير كانت تصدّرت العناوين قبل أشهر لكنها نفت هذه الأخبار حينها وأكّدت أنهما صديقان ولا يوجد أحد مميّز في حياتها.

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نذكر أن سيريناي ساريكايا، كانت قد خطفت الأنظار في نيويورك خلال حضورها حفل لمجلة GQ بنسختها الأميركية، حيث أبهرت الحضور بفستانها الأسود الطويل الذي تضمّن فتحة عميقة عند منطقة الصدر، حيث وُصفت اطلالتها بالجريئة جدًا.

نشير أن سيريناي ساريكايا حققت نجاحًا مؤخرًا خلال مشاركتها في مسلسل “العائلة” الى جانب النجم كيفانش تاتليتوغ.