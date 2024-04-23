أول منشور من عبير صبري بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة عبير صبري، خلال الأيام القليلة الماضية لوعكة صحية، نتج عنها نقلها إلى المستشفى، وكشفت عنها شقيقتها الإعلامية مروة صبري .

ونشرت عبير، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، دعاء وكتبت: " اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبابي، أو على ما تفضلت به علي من فضلك العظيم اللهم اصرف عني حر العين، وبرد العين ووصب العين، اللهم أخرج الحسد من جسدي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في فيلم "ليلة العيد" بطولة: يسرا، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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