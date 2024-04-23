ناصيف زيتون ينعى شقيقة الفنانة رحمة رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان ناصيف زيتون النجمة رحمة رياض في وفاة شقيقتها، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب ناصيف عبر حسابه الشخصي بموقع "X": "بعرف ما في أصعب من فراق الأحبة وما في كلام يواسي قلبك بس أنتي قوية وإنشاء الله تكون خاتمة الأحزان، الله يرحمها ويصبر قلبكم ويكون مثواها الجنة".

وأعلنت رحمة رياض عن وفاة شقيقتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله، لا تنسوها من دعائكم".

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