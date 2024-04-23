بعد ظهورها بـ طرحة زفاف.. مايا دياب تطرح برومو أغنيتها الجديدة "عروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة مايا دياب، البرومو الأول لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "عروس"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت مايا دياب، على صفحتها: "أحلى عروس تشاركني فرحتها على أنغام أغنيتي الجديدة عروس 2024".



وتفاعل جمهور "إنستجرام" مع الفيديو وعلقوا: "ألف مبروك عروس"، "لا يمكنني أن أقرر أيهما جميل أنتي أم الأغنية؟"، "تهانينا يا عروستي"، "أنت الحب عزيزتي مايا نحن نحبك"، "مبروك يا مايا"، "شو حلوة طلتها".

يذكر أن، مايا دياب أطلقت 3 أغنيات من ألبوم MY MAYA فبراير الماضي، وصدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بعنوان "طاقة إيجابية" و"دتقلان".

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