أسما شريف منير تعلن عن إنشاء ورشة للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت أسما منير ابنة الفنان شريف منير، عن إنشائها مجموعة من الورش لاكتساب مهارات مختلفة من ضمنها التمثيل.

وكتبت أسما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "إزيكم، عايزين نعرفكم على شركتنا، شركتنا اسمها "عالم تاني"، إحنا الحقيقة هنقدم حاجات كتيرة، إحنا بنقدم تجربة فريدة جداً لكل فنان، إحنا بنشتغل على الفنان من جوه لبره، يعني على نفسيته وطاقته لغاية رحلته الفنية ما تكمل".

وأضافت: "هنقدم ورش فنية كتير وفي مجالات كتيرة جدا، بس برضه هنبدأ واحدة واحدة، أولهم طبعاً التمثيل مع أهم مدربين في الوطن العربي".

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