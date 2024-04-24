عيد النصر .. قصور الثقافة تحتفل ذكرى تحرير سيناء بروض الفرج غدًا 

ياسر رشاد - القاهرة - عيد النصر .. ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، في الثامنة مساء غد الخميس، بقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد برنامج الاحتفالية التي تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عروضا لفرق بورسعيد للفنون الشعبية، الحرية السكندرية للفنون الشعبية، قصور الثقافة لأغاني الشباب، النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد تحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء بشرم الشيخ

من ناحية أخرى، أقيم على المسرح المكشوف بممشى السلام السياحي بمدينة شرم الشيخ، حفل فني، الثلاثاء، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالا بالذكرى ال 42 لتحرير سيناء، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبدأت الفعاليات مع عرض فني لفرقة تلقائيين قصر ثقافة الطور بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، تضمن باقة متنوعة من أغنيات التراث السيناوي منها "أهلا وسهلا، ياريم الوادي، اشتقنا يا حلو، وبحر الهوا" بحضور محمد حجاج مدير الإدارة العامة للفنون الشعبية وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء وعدد من أبناء وشباب المحافظة.

وتواصلت فعاليات الحفل المنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، قدمت خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والطربية منها "صورة، مصر اليوم في عيد، تلات سلامات، أنت عمري، وميدلي لسيد درويش".

وهنأ محافظ جنوب سيناء أهالي المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية وأثنى على الفرق المشاركة بالاحتفالية، كما قدم الشكر لوزارة الثقافة مشيدا بالتعاون في إقامة المزيد من الحفلات بالمجان خلال الفترة المقبلة بعدد من الأماكن السياحية المختلفة بالمحافظة.

وتحيي فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا آخر مساء اليوم بساحة العلم بمدينة الطور استمرارا للبرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بالذكرى 42 لتحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، والذي تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.