"عض" و"محاضر".. أزمات واجهت مشيرة إسماعيل وتامر حسني وأنوشكا بسبب الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، قائمة ترند موقع البحث "جوجل"، بعد. تقديمها استغاثة، إلى رئاسة مجلس الوزراء ، بسبب إقامة مستشفى للكلاب، بالعمارة التي تسكن بها.

الفنانة مشيرة إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، ومن تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، أكدت أنها تسكن في إحدى العمارات في حي مصر الجديدة منذ نحو 42 سنة، ولكنها فوجئت وسكان العمارة بوجود مستشفى للكلاب بالعقار.

وأوضحت الفنانة، أن سكان العمارة فوجئوا بتأجير الدور الأرضي من العمارة لشخص، والذي استغله كمستشفى للكلاب، وقالت: "الكلاب حجمها مش طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة".

وطلبت الفنانة مشيرة إسماعيل، من رئاسة مجلس الوزراء، ومحافظة القاهرة، وحي مصر الجديدة، التدخل من أجل حل هذه المشكلة، بعد تقديمها شكوى رسمية من حوالي شهر.

وتأتي مشكلة الفنانة مشيرة إسماعيل، ضمن سلسلة أزمات واجهت نجوم الفن، بسبب الكلاب، وفي التقرير التالي، نرصد أبرزها.

أنوشكا

أقامت الفنانة أنوشكا دعوى قضائية، أمام محكمة جنح 6 أكتوبر، واتهمت جار لها بالسب والقذف، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بكمباوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر.

رحمة حسن

في يونيو 2022 كشفت الفنانة رحمة حسن تفاصيل تعرضها للإصابة بسبب عضة كلب، خلال منشور عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

رحمة قالت إنها كانت تقوم بشراء بعض مستلزمات المنزل، وخلال سيرها على رصيف المشاة، فوجئت بسيارة توقفت إلى جوارها، ونزل منها لمهاجمتها كلب من فصيلة "جيرمن شيبرد" .

وتابعت: "حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة".

وأوضحت الفنانة رحمة أن صاحبة الكلب، قامت بنقلها إلى المستشفى، وحصلت على جرعات التطعيم المطلوبة للتعامل مع هذه الحالة

وقالت: "لسه فاضل لي ٤ هاخدهم خلال شهر، أنا طبعا خايفة ومصدومة" .

بسمة بوسيل

في عام 2020، قام الفنان تامر حسني، وزوجته وقتها الفنانة بسمة بوسيل، بتقديم بلاغ في قسم شرطة الشيخ زايد ضد جار لهم، بعد نفوق "كلب" بسمة، عقب تلقيه "عضه"، من كلب مفترس يملكه الجار.

أم كلثوم

وتعد واقعة كلب الحراسة الخاص بفيلا كوكب الشرق أم كلثوم، هي الأشهر، إذ تعرض مواطن يدعى “إسماعيل” خلال مروره في حي الزمالك الراقي، للعض من كلب مدلل اسمه “فوكس”، تملكه كوكب الشرق المطربة الراحلة “أم كلثوم” وذهب الى قسم الشرطة ليشتكي.

وكانت واقعة الكلب، وراء هجوم الشاعر الراحل أحمدفؤاد نجم، علي “أم كلثوم”، من خلال قصيدته الشهيرة "كلب الست"