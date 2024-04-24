«الزعيم الصغنن».. محمد إمام يستقبل مولوده الثالث ويختار له هذا الاسم؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 05:19 مساءً - احتفل الفنان الشاب محمد إمام، أمس الثلاثاء، بقدوم مولوده الجديد «عمر»، من أمام غرفة الولادة في المستشفي .

محمد إمام يحتفل بقدوم مولوده الجديد

ونشر محمد إمام صورة، وعلق عليها على حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»:«وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ».

و أضاف: «الحمدلله رب العالمين،عمر محمد إمام وصل بالسلامة، الزعيم الصغنن، اللهم أحفظه وباركلنا في جميع أطفالنا يارب».

يذكر أن محمد إمام قد رزق بمولودته الأولى وسميت “خديجة” من زوجته نوران طلعت، وولدت الثانية “قسمت.

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وكتب محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، قائلا: «شكرًا لكل فريق العمل.. رحلة طويلة متعبة بس ممتعة.. انتوا سبب كبير في النجاح ده بعد ربنا سبحانه وتعالى.. بحبكم أوي وأيامكم كانت جميلة».

وأضاف: «جمهوري العزيز ..شكرًا ليكم جميعًا على النجاح الكبير ده.. وكلامكم الجميل اللي بيوصلني من اول حلقة من كل الوطن العربي.. وحبكم اللي بشوفه في كل مكان بروحه …. انا بحبكم اكتر بكتيير.. اشوف وشكم على خير إن شاء الله».

آخر أعمال محمد إمام “مسلسل كوبرا” الذي شارك بطولته كل من كزبرة، هشام إسماعيل مجدي كامل، علاء مرسي، منة فضالي ومن إخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

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