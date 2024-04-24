وفاء عامر تعلّق على تصريحات ريم البارودي المُسيئة لها: أنا اتربيت ف بيتي.. «اعرف القصة كاملة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:48 مساءً - ردّت الفنانة وفاء عامر على التصريحات التي أدلت بها النجمة ريم البارودي خلال لقاء تلفزيوني، وأكدت فيها أن التواصل بينهما انقطع لمدة عام وشهرين بسبب عدم وقوفها الى جانبها في أزمتها الأخيرة.

وفاء عامر تردّ على ريم البارودي وتكشف حقيقة خلافاتهما

وقالت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2”: “ريم أختي الصغيرة وتربت في بيتي وأنا أحبها جداً ولست غاضبة منها لأنني أعرف أنها استُفزّت في الكلام، وريم دخلت معي حجر الكعبة الشريفة لكن لم ننشر تلك الصور على إنستجرام“.

وأشارت وفاء عامر إلى أن ريم البارودي كانت تمسك بيدها أثناء أدائهما فريضة العمرة، وأنها لم تتقصّد الحديث عن خلافهما في أحد البرامج بالقول: “أنا مسامحة ولم تقصد وأنا واثقة من هذا”.

مشكلة ريم البارودي مع وفاء عامر

وكانت انتقدت الفنانة ريم البارودي، الفنانة وفاء عامر، قائلة:”مش بكلمها من سنة وشهرين وزعلانة منها، فيه حد مسخنها عليا، وفي أزمتي أنا وأحمد سعد ادخلت رغم أنها مسمعتش من الطرفين وفي أزمتي مع ريهام سعيد مدخلتش معللة إنها مسمعتش المشكلة من الطرفين”.

وتابعت ريم البارودي:”انا هلطم علي وشي وهقطع شراييني من وفاء عامر وتصريحاتها واللي بتعمله معايا، أنا اصلا مش بكلمها”، مشيرة:”وفاء عامر الممثلة الوحيدة اللي حضرت فرح المتهم بانتهاك حرمة حياتي الخاصة”.

آخر أعمال وفاء عامر

يُذكر أن وفاء عامر شاركت في رمضان 2024 بمسلسلَي “حق عرب” وهو بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران…، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت في مسلسل “جودر”، المستوحاة فكرته من حكايات “ألف ليلة وليلة”، وهو بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، عبد العزيز مخيون، وليد فواز، ياسر الطوبجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري…، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال ريم البارودي

يُذكر أنه عُرض أخيراً لريم البارودي حكاية “بنات السباعي”، إحدى حكايات مسلسل “حد فاصل”، والتي تصدّرت قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة Jawwy.

وشارك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مشاهد ريم البارودي في العمل وأشادوا بأدائها المميز.

حكاية “بنات السباعي” تتكوّن من خمس حلقات، وشارك في بطولتها: أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشوربجي وغيرهم من النجوم، وهي من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

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