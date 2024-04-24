"في ضهري من أول مشواري".. أحمد فهمي عن مشاركة السقا في فيلم "عصابة المكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد فهمي، عن مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "عصابة المكس".

ونشر "فهمي" صورة تجمعه مع السقا، خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "كلمة أخويا الكبير مش من فراغ، في ضهري من أول مشواري لحد دلوقتي، كلمة شكراً مش كفاية عليك، يا بخت اللي صاحبه السقا، عصابة المكس في عيد الأضحى".

ومن جانبه رد أحمد السقا، قائلا: "صاحبى وأخويا وحبيبى كمان.. ربنا يكرمك ويكتبلك النجاح دايما".

فيلم "عصابة المكس"، بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، من إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

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