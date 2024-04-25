فريدة سيف النصر: "لا أخجل من عمري ولست نادمة على عدم تكرار الزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "العتاولة"، وتجسيد شخصية "سترة العترة" ضمن أحداث العمل الفني الذي عرض في دراما رمضان 2024.

وقالت "سيف النصر"، في تصريحات تلفزيونية، إن دور المعلمة"سترة العترة"، نال إعجاب عددا كبيرا من الجمهور، لافتة إلى أن هذا الدور لا يقل عن تجسيدها شخصية "عزيزة" في مسلسل جعفر العمدة.

وأوضحت، أنها رفضت الكثير من الأدوار التي لا تناسب سنها وتاريخها، وأنها تعلمت من أخطاء تجاربها السابقة في الماضي، مضيفة: "أنا عندي 64 سنة ولازم كل فنان يحترم سنه".

وعن إصابتها في قدمها خلال تصوير مشاهدها بمسلسل "العتاولة"، أوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للإصابة أثناء مشاركتها في الأعمال الدرامية.

وأضافت، أنها لم تندم على قرار عدم زواجها مرة أخرى، مؤكدة أن أحفادها بالدنيا وما فيها.

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وصلاح عبدالله، ومي كساب، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر وآخرين، العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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