الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر حسني والنجمة أنغام لإحياء حفل غنائي اليوم 25 إبريل، ويقام بالعاصمة الإدارية ضمن احتفاليات ذكرى تحرير سيناء.

يذكر أن أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر يناير الماضي

وقدمت أنغام وتامر عاشور سويًا عدد من الأغاني إلى جانب تقديم كل منهما عدد من أغانيه منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم، ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.

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