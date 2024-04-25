الليلة.. افتتاح الدورة العاشرة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

اليوم تنطلق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته العاشرة، والذي سينعقد في الفترة من 25 إلى 30 أبريل، ويقام على خشبة مسرح "أوبرا سيد درويش"، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.