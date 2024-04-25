تناولت الفنانة نور الغندور في تصريحها الأخير ما يتردد حول الأدوار الجريئة التي تقدمها في بعض الأعمال الفنية.

وأوضحت الغندور أن المجتمع العربي بشكل عام لم يتقبل بعد هذا النوع من الأفلام التي تقدمها، بينما يقبلها من الممثلين الأجانب دون أي تحفظ.

وأكدت الغندور حرصها على تقديم أفلام تحترم قيم المجتمع العربي وتتناول قضاياه بشكل هادف، دون المساس بمشاعره أو ثقافته.

وشددت الغندور على سعيها الدائم لتقديم أعمال فنية مميزة تُثري الساحة الفنية العربية وتُساهم في تطويرها، مع مراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نور الغندور تعلق على المشاهد الجريئة التي تقوم بها في أعمالها الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.