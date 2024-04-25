تعرف على موعد حفل تامر عاشور وأحمد سعد في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور والنجم أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبي بـ الإمارات، ومن المقرر إقامتها يوم 29 يونيو.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، البوستر الدعائي للحفل على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انضموا إلينا في ٢٩ من يونيو لحضور حفلة استثنائية تجمع بين السوبر ستارز أحمد سعد و تامر عاشور لأول مرة في أبوظبي معًا في صالة الاتحاد".

وكشف الفنان والملحن تامر عاشور، عن استعداده لعمل فني جديد من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب "تامر" في رسالته لجمهوره: "وحشتوني جدًا جدًا حاليًا بجهز لكم مفاجآت للفترة اللي جاية تليق بيكم وأتمنى أكون عند حسن ظنكم، يا رب كل أيامكم خير وسعادة".

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